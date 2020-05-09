Теплом і сонцем зможуть насолоджуватися жителі Тернопільщини цими вихідними. У неділю стовпчики термометрів сягатимуть 24 градусів вище нуля. Однак наступного тижня знову похолоднішає.

Погода вихідними нагадуватиме літо, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Температурні показники стрімко підвищуватимуться. По всій території регіону обійдеться без дощів.

“Вітер впродовж вихідних із західного переходитиме на південно-західний, помірний. Температура повітря поступово, але наполегливо, йтиме вгору. 9-го травня очікується +13 +17 градусів, на Заході +15 +20 градусів. 10-го травня протягом дня повітря прогріється на Заході до +18 +24 градусів. Із північного заходу Європи до України у вівторок прийде холодний атмосферний фронт. За ним пошириться аж таке холодне повітря, що у нас є всі шанси побачити сніг не лише в горах, а й місцями в усіх західних областях”.

Отже, холоди поки не прощаються із нашим краєм. Наступного тижня ймовірна чергова хвиля низьких температурних показників, а поки можна грітися на сонечку.

Софія Романська