Найтепліший осінній день передбачають на Тернопільщині

У вівторок на Тернопільщині передбачають найтепліший осінній день. За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів підвищуватимуться до 22 градусів тепла. А далі у краї відчутно похолоднішає.

З середи очікується зміна синоптичної ситуації – повідомляють в обласному гідрометеоцентрі. Це пов’язано із проходженням холодного атмосферного фронту в західному регіоні.

«18 жовтня буде хмарно з проясненнями. Обійдеться без опадів. Вітер південно – західний, 5 – 10 м/с., температура вночі 4 – 9º, вдень 17 – 22º тепла. А 19 жовтня пройдуть невеликі дощі. Вітер теж буде північно – західним, 9 – 14 м/с. Температура вночі опуститься до 7 – 12º, вдень залишатиметься на рівні 11 – 16º тепла».

За попередніми прогнозами синоптиків, 20 жовтня на Тернопільщині можливі дощі, подекуди з мокрим снігом. Температура повітря опускатиметься до нуля.