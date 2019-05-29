Упродовж доби стовпчики термометрів у західному регіоні підвищуватимуться до 24 градусів вище нуля, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Втім, буде досить вітряно. Місцями пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Не обійдеться і без опадів. Місцями пройдуть грози, а також сильні дощі з градом.

«У більшості областей буде сухо та сонячно. Максимум якісь хмарки серед дня побігають, але нічого мокрого вони не створять.

Чого не можна сказати про західну частину України. Там 29-го травня йтимуть знову короткочасні дощі з грозами, подекуди можливі шквали та град. І, відповідно, температура повітря на Заході очікується нижчою, +21+24 градуси. Учорашній сильний вітер перескочить і на наступний день – пориви із південного сходу досягатимуть 15-20 м/с. Тримайте міцно капелюхи, хто носить, паркуйте уважно автомобіль, особлива увага – будівельникам: вітер послабне 30-го травня, тому на сьогодні-завтра роботи, наприклад, на даху чи з допомогою баштових кранів варто відкласти», – каже Наталка Діденко.

Нестабільні погодні умови впливатимуть і на здоров’я метеозалежних краян. Можуть загострюватися хронічні захворювання, а відтак погіршуватиметься самопочуття.

Софія Романська