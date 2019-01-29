На Тернопільщині передають плюсові температури

29/01/2019 0
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Тенденцію щодо підвищення температурних показників передбачають метеорологи до кінця цього тижня на Тернопільщині. Уже від завтра спостерігатимуться плюсові температурні показники. Однак внаслідок погодних перепадів на дорогах може утворюватися ожеледиця.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, на Тернопільщині спостерігатиметься хмарна погода з ймовірністю опадів. Хоча морози і поступово слабшатимуть, проте різкого потепління не передбачають.

«Наступної доби по області і Тернополю передбачається мінлива хмарність. Місцями можливий сніг. Вітер південно-східний 7 – 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2 – 7 градусів морозу, вдень від 3 морозу до 2 тепла».

За попередніми прогнозами метеорологів, до кінця січня на Тернопільщині передбачається спокійна зимова погода. Місцями можливі незначні снігопади. На автошляхах і тротуарах утворюватиметься ожеледиця. Це додасть роботи комунальникам і вимагатиме обережності від водіїв і пішоходів.

Софія Романська

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