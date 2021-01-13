На Тернопільщині п’яний водій збив на смерть жінку і врізався в дерево. ФОТО

Аварія трапилася у понеділок, 12 січня у селі Трибухівці, що біля Бучача. У результаті ДТП загинула жінка.

Про це повідомив у мережі Facebook користувач Роман Довбенко, передає 0352.ua.

Ввечері, близько 19.00, водій буса “Рено Трафік” збив жінку, яка знаходилася на узбіччі дороги. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці автопригоди. Вік загиблої – орієнтовно 65-70 років.

За попередніми даними, і водій, і загибла жінка – мешканці села Трибухівці.

Після наїзду на пішохода водій мікроавтобуса іще зіткнувся з деревом.

За інформацією бучацького громадського активіста Романа Довбенка, водій мікроавтобуса перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

У коментарях люди зазначають, що донька загиблої проживає у Польщі, її одразу ж повідомили про трагедію.