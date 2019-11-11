Всеукраїнський семінар «Школа виховників джур» організували на Тернопільщині.

Дійство спрямоване на підготовку громадських активістів, які залучатимуться до організації військово-патріотичної гри «Сокіл «Джура».

На підсумковий семінар до Тернопільської області завітали 40 тренерів з патріотичного виховання дітей та молоді з різних регіонів України, – повідомив начальник управління сім’ї та молоді ОДА Ігор Чорний. Вони працюватимуть над організацією всеукраїнської військово-патріотичної гри.

«Семінар-тренінг “Школа виховників джур – IV” проходить за підтримки Міністерства молоді та спорту України. Цей захід спрямований на підготовку громадських активістів, які залучаються до організації і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”). Для участі у семінарі відібрали кращих спеціалістів із розвитку гри за останні десять років».

Відтепер військово-патріотична гра «Джура» проводитиметься за новими програмами. Брати участь у грі можуть школярі та вихованці закладів позашкільної освіти, члени громадських об’єднань, учасники молодіжних центрів.

Софія Романська