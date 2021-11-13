«Марафон лип» – екологічну акцію під такою назвою організували на Тернопільщині. Аграрії краю висаджують медодайні дерева для розвитку бджолярства.

На території Шумської громади в рамках «Марафону лип» висадили більше ста дерев. До акції долучилися місцеві студенти.

«Третій рік реалізується ця екологічна ініціатива. Мета – збільшити кількість медодайних дерев для розвитку бджолярства, а у великому масштабі – покращення екологічного стану планети Земля. Колись на території села Людвищі було декілька насаджень лип, які просто називали “липник”. Назва урочища Шелепи походить, найбільш імовірно, від шелесту лип. Також практично на кожному дворі росли вікові дерева липи. Здобувачі освіти та працівники Людвищенського НВК у цьому році в рамках проекту “Марафон лип”, відроджуючи традиції нашого села, висадили на непридатній для обробітку території 100 лип. Надіюсь, що “Марафон лип” буде продовжено у наступні роки», – каже житель Шумської громади Іван Павлюк.

«Марафон лип» діє також у Збаразькій і Кременецькій громадах. Місцеві аграрії вже висадили понад півтисячі дерев.