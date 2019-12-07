Цими вихідними на дорогах області ймовірна сильна ожеледиця, – попереджають синоптики обласного гідрометеоцентру. Відтак на Тернопільщині оголосили перший рівень небезпечності – жовтий.

Під час ожеледиці ймовірні небезпечні ситуації на автошляхах. Відтак рятувальники просять дотримуватися правил безпеки водіїв і пішоходів.

«Водіям варто пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці», – повідомляє ДСНС в Тернопільській області.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, цими вихідними стовпчики термометрів коливатимуться від незначного мінуса до незначного плюса. Такі погодні умови сприятимуть ожеледиці. Синоптики запевняють, що обійдеться без опадів, натомість дошкулятиме сильний вітер.

Софія Романська