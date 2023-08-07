На Тернопільщині на заправці касир побив поліціянта через зауваження

У Тернопільській області касир на заправці побив працівника поліції через зауваження

Про це йдеться у вироку Зборівського райсуду, пишуть Тернопільські події.

Ось як описано ситуацію у матеріалах суду:

“4 червня 2023 року о 20.26 год у касира заправки виник кримінально-протиправний умисел, спрямований на умисне заподіяння тілесних ушкоджень старшому оперуповноваженому СКП ВП № 2 (м. Зборів) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції , який згідно графіку чергувань заступив на чергування на стаціонарний пост м. Зборів, що межує із територією АЗС «Укрнафта» за адресою: с.Млинівці вул. Зборівська 1, Зборівської ТГ Тернопільського району Тернопільської області. Чоловік усвідомлюючи та достеменно знаючи, що перед ним знаходиться працівник поліції, а саме старший оперуповноважений СКП ВП № 2 (м. Зборів) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції у форменому одязі, який виконує свої службові обов`язки, умисно наніс один удар долонею лівої руки в праву ділянку обличчя копа та спричинив останньому легкі тілесні ушкодження у вигляді синця в проекції тіла нижньої щелепи з права”.

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він розповів, що його розізливо зауваження поліцейського. Нападника суд оштрафував на 3400 грн.