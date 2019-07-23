На Тернопільщині тривають жнива. Цього року аграрії області всіх категорій господарств мають зібрати ранні зернові культури на площі 363,1 тисяч гектарів. Вже завершили збирання озимого ячменю. Його урожайність така ж як і попереднього року. Збір зернових триває у всіх районах.

Найкраще жнива проходять у Гусятинському, Бучацькому, Борщівському, Теребовлянському та Шумському районах, де зібрано вже 25-34% ранніх зернових. Збір озимої пшениці показав, що її врожайність на 10% вища, ніж була у 2018 році. В департаменті агропромислового розвитку ТОДА прогнозують, що валовий збір зернових в області буде не менший ніж минулоріч.

– Пшениця займає 249 тисяч гектарів посівів, ячмінь – 116 тисяч гектарів, – додає Володимир Стахів, директор департаменту агропромислового розвитку Тернопільської облдержадміністрації. – Дані, які маємо зараз, показують, що аграрії області можуть вийти на рівень попереднього року по збору зернових культур – на 2,5 мільйони тон. Але не той урожай, що в полі, а той, що в коморі. Похолодання частково призупинило дозрівання зерна, а у Бучацькому і Чортківському районах поля побив град. Та будемо сподіватися, що все буде добре. В районах завершився збір гороху, який займає 7,7 тисяч гектарів, його урожайність – 32 центнери з гектара. Триває обмолот озимого ріпаку, урожайність якого становить майже 30 центнерів з гектара, маємо досить велику площу озимого ріпаку до збирання – 71,5 тисяч гектарів. Через цінову ситуацію, яка склалася в попередньому році, коли на цукор були низькі ціни, у 2019-му аграрії зменшили посіви цукрового буряку на 10 тисяч га і площа посіву становить 22,5 тисяч гектарів. Тому в цьому році обсяг виробництва цукру буде дещо менший. По інших культурах ситуація стабільна, проблем немає.

Володимир Стахів зазначає, що попри менші площі цукрових буряків його врожайність має бути високою, оскільки погодні умови сприяли цьому. Та зважаючи на те, що цукру буде вироблено менше, не виключено його подорожчання.

– Минулого року вартість цукру суттєво впала, – говорить Володимир Стахів. – Якщо раніше за мішок треба було віддати 850 гривень, то у 2018-му в сезон його можна було купити за 500 гривень. Аграрії не мали прибутку, тому пройшло зменшення посівів. Відповідно, ціна підніметься на цукор. По зерну, якщо буде подорожчання, то не суттєве. В цьому році маємо подорожчання житнього хліба. Це пов’язано з тим, що в наших умовах проблематично вирощувати жито. Насіневі господарства не хочуть сіяти жито, тому що залишки зерна потрапляють в інші культури і це проблема. Тут можна говорити про те що це культура поліської зони: Житомирської, Волинської областей. У нас під житом зайняті цього року тільки 1,4 тисячі гектарів. Зважаючи на те, що тонна жита коштує в межах 10 тисяч гривень, не виключено, що на наступний рік посіви цієї культури збільшаться. Був великий попит хлібопеків, а не було житнього борошна, тому ціна житнього хліба зросла. Все формує попит. Зараз на житнє борошно і хліб ціна стабілізувалася, і дещо опустилася тому подорожчання цих продуктів не повинно бути несуттєве.

Ольга Трач