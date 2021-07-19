75 неоформлених працівників виявили інспектори Держпраці у 22 підприємців на Тернопільщині. Через використання нелегальної праці роботодавців притягнули до відповідальності.

Наразі в області триває масштабна інспекційна кампанія. Інспектори держпраці відвідують роботодавців без попередження.

«В області за перших два тижні інспекційної кампанії виявлено 75 працівників, допущених роботодавцями до роботи без оформлення трудових відносин у таких сферах як: легка, переробна та добувна промисловості, торгівля, організація харчування, виробництво та на транспорті. За використання нелегальної праці до роботодавців вживаються заходи відповідно до наданих повноважень. Щоб не нести відповідальності за використання найманої праці без оформлення трудових відносин, роботодавцям не варто чекати проведення перевірки, а слід своєчасно і правильно оформляти найманих працівників. Адже фактичний допуск працівника до роботи без належного оформлення з ним трудових відносин тягне за собою адміністративну, фінансову та кримінальну відповідальність», – каже начальник управління Держпраці Віталій Мариновський.

Як свідчать результати інспекційної кампанії, на Тернопільщині нелегальна праця найчастіше використовується у промисловості, транспорті, закладах торгівлі.