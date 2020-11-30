На Тернопільщині коронавірус виявляють майже у кожного третього протестованого

Близько двох сотень випадків коронавірусу підтвердили минулої доби на Тернопільщині.

За інформацією обласного лабораторного центру, хворобу виявили у майже кожного третього протестованого.

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу на Тернопільщині сягає майже 28 тисяч. Наразі бореться з недугою близько шести тисяч жителів краю. З кожним днем зростає число тих людей, які потребують госпіталізації, – каже начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Значні ризики для людей із хронічними супутніми патологіями.

«Коронавірус для нас залишається невідомим. Ми не лікуємо його безпосередньо, лікуємо ті наслідки, до яких він призвів. На сьогоднішній день більшає важких хворих. Госпіталізуємо хворих, старших 60-ти років, які мають супутню патологію. Супутня патологія – це цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, ожиріння. Люди з такими захворюваннями більш ускладнено переносять коронавірус».

За словами епідеміологів, почастішали зараження серед медичних працівників. Щодо кожного випадку інфікування проводять епідрозслідування, щоб визначити, чи заразилася людина під час виконання професійних обов’язків.