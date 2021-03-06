Паводки та повені можливі на Тернопільщині цієї весни.

За прогнозами синоптиків, рівень води підвищуватиметься через цьогорічні снігопади та дощі. Щоб уникнути надзвичайних ситуацій у регіоні відновлюватимуть дамби.

Наразі в області обстежують стан дамб у селі Устя Зелене. Гідротехнічні споруди перебувають у задовільному стані, – зазначив виконувач обов’язків начальника Регіонального офісу водних ресурсів Олег Озерянець. Чи впораються дамби із водною стихією, питання залишається відкритим.

“Інспектори уже обстежили стан дамб в селі Усят-Зелене, в тому числі відновленої дамби Д-3 після проходження паводку в червні 2020 року. Гідротехнічні споруди знаходяться в задовільному стані і здатні виконувати свої функції за призначенням. Із початком весни постає загроза паводків та повені. Відтак нині важливо вжити всіх необхідних заходів, аби уникнути надзвичайних ситуацій».

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, у березні на Тернопільщині можливі часті дощі. За словами фахівців, з помірними опадами гідротехнічні споруди у краї впораються. Втім, найбільшу загрозу становлять затяжні проливні дощі.