Учора в Кременецькому районі зайнялися поклади торфу. Гасити пожежу виїхали рятувальники. А в Збаразькому районі горіло сміття і суха трава. Також пожежі сталися у Лановецькому, Козівському, Підгаєцькому, Борщівському районах.

Як повідомили очевидці у селі Сапанів Кременецького району, поклади торфу зайнялися після спалювання сухої трави. Це найпоширеніша причина пожеж у весняний період, – наголошують в управлінні ДСНС області.

“Учора в селі Чумалі Збаразького району виникла пожежа сміття та сухої трави поблизу будівлі недіючої ферми на площі 0,004 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом управління із залученням пристосованої техніки с. Добриводи, під час гасіння врятовано будівлю недіючої ферми. О 12:04 у с. Вербовець Лановецького району виникла пожежа сухої трави та самосіву лісових насаджень на площі 2 га. Врятовано лісовий масив, площею 10 га. О 13:16 виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 1,2 га у сел. Козова. О 14:30 горіла суха трава на відкритій території на площі 2 га у с. Мирне Підгаєцького району”.

Загалом учора на Тернопільщині рятувальники гасили понад два десятки пожеж сухої трави. Вогнеборці вкотре наголошують: спалювання природних залишків передбачає адміністративну відповідальність. Відтак екологи разом з поліцією проводитимуть спеціальні рейди на виявлення порушників.

Софія Романська