Внаслідок шквального вітру на території обслуговування регіональної філії “Львівська залізниця” зафіксовано падіння дерев на колію та нависання гілок на лініях електропередач.

Як повідомляють в Укрзалізниці, це завадило роботі залізничної інфраструктури та обладнання на станції Ходорів, дільницях Львів – Сапіжанка, Оброшино – Щирець, Любінь Великий – Комарно, Яблонька – Соколики – Сянки, Рожнятів – Долина, Глибочок Великий – Озерна, Озерна – Зборів.

Укрзалізниця працює над ліквідацією наслідків негоди, що спричинила затримку в русі пасажирських поїздів № 49 Київ – Трускавець, № 602 Львів – Солотвино, № 81 Ужгород – Київ, № 29 Ужгород – Київ, № 141 Бахмут – Львів, а також кількох приміських поїздів.

“Перепрошуємо за тимчасові незручності та закликаємо уважно слухати оголошення на вокзалах щодо можливих змін у розкладі руху поїздів”, – повідомляють в УЗ.