У Тернопільській області на 850 грн оштрафували чоловіка, який побив свою дружину, бо вона не приготувала йому їсти.

Про це йдеться у вироку Заліщицького райсуду, пишуть Тернопільські події.

На суді чоловік провину визнав. Він розповів, що 15.04.2023 він прийшов додому, однак не застав там своєї дружини, яка не зготувала їжі, він тривалий час її очікував і приблизно о 13 год. 00 хв., коли вона повернулася додому, перебуваючи в кухні будинку, з приводу такої її поведінки вчинив конфлікт із нею, під час якого завдав один удар долонею правої руки в ділянку її лівої щоки.

Суд визнав чоловіка винним та оштрафував на 850 грн.