Майже двісті людей на Тернопільщині потрапили до лікарні минулого тижня через грип і ГРВІ.

Загалом рівень захворюваності в області знизився. Втім, залишається високою загроза поширення небезпечного коронавірусу, який передається «блискавично».

З початку епідсезону на Тернопільщині грипом і ГРВІ перехворіло 88 363 осіб – 8,5% від всього населення, повідомила лікар-епідеміолог Світлана Маціпура. Загальна захворюваність склала 401,8 випадків на 100 тисяч населення.

«Рівень захворюваності цього епідемічного сезону на 23,5% нижче середнього багаторічного показника. За останній тиждень кількість захворілих знизилась у порівнянні з попереднім тижнем поточного року на 15% (4189 випадків проти 44930). Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 61,2%, школярів – 53,4% від усіх захворілих дітей. В порівнянні з попереднім тижнем, рівень захворюваності серед дітей знизився на 16,4%, серед дітей шкільного віку – на 17,8%. Було госпіталізовано 196 осіб, із них 152 дітей. Кількість госпіталізованих зменшилась на 5,3%».

Додамо, з початку епідсезону на Тернопільщині від грипу померло восьмеро людей. Лабораторно підтверджено п’ять випадків грипу А, три випадки так званого свинячого грипу А (Н1).

Софія Романська