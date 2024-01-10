«Пліч-о-пліч» – загальнонаціональний проєкт під такою назвою стартував на Тернопільщині. Серед завдань – залучати школярів до фізичного розвитку та формувати у них лідерські задатки через спорт.

Загалом долучитися до проєкту зможе понад 8 000 шкіл, а це майже 300 тисяч учнів. На Тернопільщині планують сформувати 300 команд, – розповів амбасадор проєкту Олександр Хома. За його словами, наразі триває реєстрація шкільних команд.

«Маю за честь бути амбасадором Всеукраїнських шкільних ліг «Пліч-о-пліч» на Тернопільщині, а тому й докладатиму зусиль для залучення видатних спортсменів області до заходів та для заохочення школярів до занять фізичним вихованням! Метою проєкту є залучення школярів до фізичного розвитку, формування у них лідерських якостей через спорт, можливість самовиразитися і, що важливо в наші часи, психоемоційна підтримка та налагодження соціальних контактів. Змагання відбуватимуться на 5 різних рівнях: шкільний, територіальний, районний, обласний та всеукраїнський етап. Команди змагатимуться у таких видах спорту: черлідинг, футзал, баскетбол, спортивне орієнтування, волейбол».

Додамо, зареєструвати шкільну команду для участі в проєкті можна за посиланням: https://scl.gov.ua/.