Температура повітря вдень на Тернопільщині підвищуватиметься до п’ятнадцяти градусів вище нуля.

Такі погодні умови значно перевищують норму, характерну для грудня, – кажуть синоптики. Як відреагує природа на аномалію, поки невідомо.

Огорне весняне тепло у середині грудня більшість регіонів України. Втім, на Тернопільщині початок тижня буде чи не найтеплішим.

Грудень набирає оберти, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Але вони не зимові, а весняні. «Грудень уявив себе березневим котом. Найближчі дні, початок тижня – весняне тепло! У денні години очікується +5+14 градусів. Опадів не буде – антициклон».

Отже, розпочнеться тиждень на Тернопільщині зі суттєвого потепління. Цими днями по всій території регіону очікується суха сонячна тепла погода. За попередніми прогнозами синоптиків, триватиме теплий період до четверга. А далі повернуться опади.

Софія Романська