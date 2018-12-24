На Театральному майдані завтра відзначатимуть Різдво

24/12/2018 Розмір тексту:

25-го грудня о 17.00 на Театральному майдані міста святкуватимуть Різдво Христове. У програмі заплановане масове виконання колядок, а також міні-вистава про народження Ісуса Христа.

Як розповіли організатори, колядки виконуватиме об’єднаний хор християнських церков міста, а також дитячий хор. Концертна програма триватиме упродовж двох годин.

«25-го грудня ми будемо солідарно з усім християнським світом святкувати Різдво Христове. Урочиста програма розпочинається о 17.00 на Театральному майдані Тернополя. Тут лунатимуть колядки; їх виконуватиме об’єднаний хор наших церков, також буде інсценізовано народження Ісуса Христа у Вифлиємі, тобто буде представлено театралізовану постановку. Окрім цього, співатиме дитячий хор. Думаю, кожен хто прийде, відчує радість Різдва, а також покаже свою солідарність з усім світом щодо відзначення цього великого християнського свята – Різдва Христового», – каже керівник оргкомітету святкування Різдва Христового у Тернополі Олег Саган.

Додамо, 25-го грудня Різдво Христове відзначає більшість країн світу. 7-го січня святкують переважно держави з пострадянського простору. Нагадаємо, минулого року Верховна Рада України встановила 25-те грудня вихідним днем. За прогнозами релігієзнавців, поступово українці переходитимуть на святкування саме 25-го грудня. Але для того, щоб українці відмовилися від святкового дня – 7-го січня, пройде не одне десятиліття.

Софія Романська