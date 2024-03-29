Більше місяця на тернопільських ринках і в магазинах продають молоду картоплю. За словами продавців, вона зараз конкурентніша, ніж картопля торішнього врожаю. Ціни коливаються від 25 до 35 грн. за кг.

Ринок картоплі цього року мінливий, – розповідають підприємці. Її вартість на початку сезону знижувалася до мінімуму, а ближче до зими підвищувалася утричі. Наразі ціни стабілізувалися.

«Спостерігаємо зниження цін як на торішню картоплю, так і на молоду картоплю. Стара картопля вартує 15-20 грн. за кілограм, молода – 25-35 грн за кг., вартість залежить від виробника і сорту. Якщо порівнювати ціни з минулим сезоном, то вони майже такі самі. Надалі прогнозуємо зниження цін, особливо на картоплю минулорічного врожаю. Оскільки покупці зараз все більше надають перевагу молодій картоплі», – каже керівник агропідприємства Олег Мусій.

Нагадаємо, зростання вартості картоплі, яке спостерігалося взимку, пов’язують зі зниженням виробництва.