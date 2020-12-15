На Новий рік на Тернопільщині буде тепло?

У третій декаді грудня на Тернопільщині потеплішає.

За попередніми прогнозами синоптиків, спостерігатиметься тенденція до підвищення температурних показників, відтак ближче до Нового року морози на деякий час покинуть наш регіон.

Щодо найближчих днів, то в нашому краї спостерігатимуться складні погодні умови. Зберігатиметься похмура погода вдень, а вночі та вранці дошкулятиме туман. Втім, обійдеться без опадів.

«У середу, 16-го грудня, опади з України посуне антициклон Yadigar. Тому переважатиме погода, якщо не суха, бо ж – тумани, але й без снігів та льодяних дощів. На дорогах більшості наших областей – недоброзичлива ожеледиця. І навіть якщо відлига десь допустить “лисини” на дорогах та тротуарах, не збавляйте обережність – такі чергування льоду із пролисинами можуть бути ще підступнішими. Блукатимуть періодично тумани із погіршенням видимості до 200-500 метрів, у долинах – ще нижче».

Підвищений рівень вологості та перепади температурних показників можуть негативно впливати на самопочуття. Відтак у метеозалежних жителів краю може погіршуватися здоров’я.