Допомоги небайдужих людей потребує захисник з Тернопільщини Ігор Захаров. Військовий пережив справжнє пекло.

Як каже дружина Тетяна, на чоловікові від важких поранень немає живого місця. І, хоча у Харківському госпіталі воїна лікують безкоштовно та дають усі необхідні медикаменти, згодом він потребуватиме тривалої і дороговартісної реабілітації. Про це пише видання Терміново.

“Любі друзі, ті, хто був чужим і в цей час став таким рідним, ті, хто моляться, ті, хто допомагають матеріально,ті, хто розповсюджують інформацію про збір коштів для мого чоловіка. Прошу – поширюйте будь-ласка цю інформацію (так, з Божою допомогою нам буде легше щось зібрати).

Біль переповнює мене, очі переповнені слізьми, кожна секунда мого життя зараз- це лиш молитви, щоб Господь зцілив його. Якщо вижив там, значить ж мусить боротись, мусить жити. Мені дуже прикро, що усе так сталось, що мій коханий чоловічок, наш герой зараз між двох світів. Ніколи не могла подумати, що він – татко наших трьох донечок, моя опора, мій світ буде на волосині життя, а я нічого не зможу з цим зробити”, – пише дружина Героя, яка зараз поруч та розповідає про його стан крізь сльози.

Підтримати нашого земляка просять й у Копичинецькій міській раді.

“Звертаємось до небайдужих мешканців Громади! Житель нашої Громади, військовослужбовець Збройних Сил України, зараз тяжко поранений та знаходиться у військовому госпіталі м. Харків. У чоловіка є троє неповнолітніх дітей. Дружина Тетяна Захарова зараз перебуває поряд із ним. Просимо Вас проявити небайдужість та підтримати родину!”, – йдеться у повідомленні.

Охочі допомогти захиснику, можуть зробити це за реквізитами:

Захарова Тетяна

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