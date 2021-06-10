За тиждень у Тернополі розпочнеться восьмий «Мистецький фестиваль «Ї». Цього разу він триватиме п’ять днів: 16-20 червня.

Організатори підготували для відвідувачів насичену мистецьку програму. Події проходитимуть у різних локаціях в центрі міста: бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» та кінотеатрі «Злата» на вулиці Франка, у галереї «Na пошті» на вулиці Чорновола, у ляльковому театрі та драмтеатрі.

Хедлайнерами 8-го фестивалю «Ї» стануть музичні гурти Vivienne Mort, Kalush та Лінія Маннергейма. Завітають і відомі сучасні літератори: Юрій Андрухович, брати Капранови, Юрій Іздрик, Андрій Любка, Тарас Прохасько, Галина Крук, Мар’яна Савка, Дара Корній, Дмитро Лазуткін, Марк Лівін, Олександр Ірванець та ще більше 25 інших відомих письменників. Організатори також наголошують, що у зв’язку із послабленням карантинних норм відкрили продаж додаткових квитків – на 150 місць.

– Унікальність нашого фестивалю у поєднанні різних видів мистецтва, тому він називається мистецьким, – каже Юрій Матевощук, директор фестивалю. – Можемо говорити, що література у програмі грає ключову роль, адже найбільше подій пов’язаних саме з нею, але ми завжди намагаємось робити так, аби різні жанри поєднувалися між собою. Тому нарівні із літературою представлені музика, живопис, кіно, театр. У перший день робимо акцент на авторах з Тернопільщини, 17 червня буде кінодень у кінотеатрі на Франка і для нього добирали стрічки, які мають відношення до літератури. Ключова локація – драмтеатр. 85% учасників фестивалю, яких ми анонсували ще півтора року тому, приїдуть до Тернополя. Також ми підтверджуємо статус міжнародного фестивалю. У нас буде троє гостей з Польщі завдяки підтримці Генерального консульства республіки Польща у Луцьку. До нас приїдуть письменники Зємовіт Щерек та Конрад Янчура, а також феноменальна особистість для польської та української культур – Юстина Соболевська. Вона написала біографічну книгу про найвидатнішого письменника 20-го століття Польщі Корнеля Філіповича, який народився у Тернополі. Традиційно до нас приїдуть найкращі письменники та гурти України. Буде декілька молодіжних сцен. Радий початку співпраці із тернопільською театральною студією «Третій дзвінок», яка покаже виставу «За межі дощу». Формат п’ятиденного фестивалю ми запланували ще минулого року і тепер реалізовуємо його. Обіцяю, що буде і дев’ятий фестиваль, адже маємо мрію організувати ще книжковий ярмарок.

Вхід на фестиваль по квитках буде тільки на події у драмтеатрі. А на інші локації – вхід вільний. Тобто, перші два фестивальні дні можна буде відвідати безкоштовно за умови попередньої реєстрації. Також завдяки підтримці низки органів місцевого самоврядування, вхід для пенсіонерів, учасників бойових дій, людей з 1 та 2 групою інвалідності (з супроводжуючим за потреби) та дітей до 7 років у супроводі батьків – безкоштовний. Для отримання квитка потрібно написати організаторам повідомлення, а на місці показати відповідне посвідчення для підтвердження особи.