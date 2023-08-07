На фронті загинув воїн з Настасова Микола Мурміль

Тернопільщину знову сколихнула страшна звістка з фронту.

Обороняючи Україну від російських окупантів, на фронті загинув воїн із села Настасів Мурміль Микола Петрович.

Захисник України народився 25 листопада 1992 року. Спочатку навчався у Тернопільській ЗОШ №26, а згодом у Настасівській школі.

У Миколи Мурміля залишились дружина Марія, синочок Володимир, мати Олена та брат Дмитро з сім’єю, який у лавах Збройних Сил України воює з окупантами.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо разом з вами страшне горе та біль втрати…

Вічна памʼять Герою!”, – ідеться у зверненні на сторінці Великоберезовицької селищної ради.