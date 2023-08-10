На дорогах Тернопільщини запрацюють ще три камери фіксації швидкості

З 11 серпня на автомобільних дорогах країни розпочнуть роботу ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень.

31 комплекс працював до повномасштабного вторгнення і наразі відновить свою роботу, а ще 19 приладів контролю запрацюють вперше, повідомляють Тернополяни.

Загальна кількість приладів фіксації від 11.08 буде 215.

У Тернопільській області запрацюють додатково – 3 комплекси:

– на 328 км+315 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу міста Тернопіль

– на 268 км+641 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу міста Кременець

– на 158 км+740 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу смт Великі Бірки.

Розташування всіх комплексів можна переглянути тут – https://bit.ly/3Hht4hR.