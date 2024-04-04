За місяць у громадському транспорті Тернополя оштрафували майже півтори сотні порушників

Контролери КП «Тернопільелектротранс» спільно з інспекторами муніципальної інспекції продовжують здійснювати посилений контроль за оплатою пасажирами проїзду в громадському транспорті Тернополя, зокрема, в частині відповідальності за безквитковий проїзд.

Так, впродовж лютого контролери здійснили 4242 щоденних перевірки у пасажирському громадському транспорті, з яких понад 2000 – в автобусах комунальної та приватної власності. За цей період виявлено 255 порушення, які здійснили пасажири у міському громадському транспорті. Про це повідомили у міській раді. З громадянами, котрі намагалися сплатити за проїзд готівкою, було проведено роз’яснювальну роботу щодо оплати проїзду банківськими картками, неперсоніфікованими електронними проїзними квитками або «Соціальною картою тернополянина».

Під час перевірки виявлено також пасажирів, котрі оплачували проїзд не власними персоніфікованими електронними квитками, тож такі картки вилучені. Загалом контролери оштрафували 144 пасажирів.

Контроль оплати проїзду пасажирами у громадському транспорті Тернополя здійснюватиметься й надалі. Контрольною службою постійно змінюється локація та місця проведення перевірок, що дозволяє охопити при перевірках усі маршрути громадського транспорту, зазначили у міськраді.