На Донеччині загинув боєць з Тернопільщини Василь Вишньовський

Трагічна звістка цими днями сколихнула Хоростківську громаду.

В боях за Україну, звільняючи нашу землю від окупантів, загинув житель села Клювинці Василь Володимирович Вишньовський.

Чоловік служив старшим стрільцем. Життя воїна обірвалося поблизу Підгірного на Донеччині. Про важку втрату повідомили на сторінці Хоростківської міської ради.

“Нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, побратимів, усіх хто знав його, любив та шанував. Разом з Вами схиляємо голови у глибокій скорботі…

Вічна шана і пам’ять Герою…

Слава Україні!”.