Кабмін скасував граничний рівень надбавки та торгової націнки у розмірі 10% для деяких продуктів, що мають істотну соціальну значущість.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Тернопільській області. Відповідний документ розміщено на сайті Кабміну.

– Кабінет міністрів України скасував граничний рівень надбавки та торгової націнки в 10% для низки продуктів суттєвого соціального значення: цукор-пісок, гречана крупа, вітчизняна вермішель та вершкове масло жирністю 72,5%. – зазначають у Держпродспоживслужбі. – Водночас, згідно з урядовою постановою, 10% обмеження націнки залишилося для таких товарів: борошно пшеничне вищого ґатунку; молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці); хліб житньо-пшеничний та батон; яйця курячі категорії С1, птиця (тушка куряча, чверть курячої тушки); олія соняшникова рафінована.

У прийнятій Постанові вказано, що до вказаних у цьому переліку продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість, належать товари вітчизняного

виробництва, крім товарів, маркованих, як органічна продукція.

Ще одним послабленням, що відображене у документі, стала можливість торговим мережам декларувати зміну цін один раз на всі магазини, а не на кожен окремо.