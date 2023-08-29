Жорстока війна продовжує забирати життя наших рідних, друзів, колег.

З початку повномасштабного вторгнення поліція Тернопільщини втратила чотирьох своїх побратимів. У квітні 2022 року на Луганщині загинули троє бійців роти «Тернопіль», у лютому 2023 року на Донеччині смертельне поранення отримав спецпризначенець КОРДу.

Пройшло вже більше року із дня загибелі на війні поліцейського роти патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль» Михайла Гудзя. Біль втрати не вщухає для рідних: щодня запалює свічку на могилі чоловіка дружина, потребують батьківського плеча двоє синів.

27 квітня 2022 року Михайло Гудзь ніс службу на одній із бойових позицій, коли почався ворожий артилерійський обстріл. Внаслідок потрапляння снаряда правоохоронець та ще двоє його побратимів отримали поранення несумісні з життям.

«Ніби знаєш, що вже не повернеш, але не хочеться вірити. Кожен день одна думка про це, з нею лягаєш і прокидаєшся. Підеш навіть на кладовище, не віриться, що він там. Як вдома чекаєш, думаєш от зараз прийде», – ділиться переживаннями дружина Михайла Гудзя Ліна.

З 2021-го року пліч-о-пліч в роті поліції «Тернопіль» ніс службу з Михайлом його син Олег. Вони разом їздили у відрядження на Схід. Такі поїздки їх зближували, вони ще більше відкривалися один одному. Тато завжди був прикладом для сина у всьому. Наприкінці березня 2022 року вони обоє вирушили у зону бойових дій, аби змінити своїх колег. Ця поїздка стала останньою для Михайла – 27 квітня він загинув.

«Бувають такі моменти, що хочеться вернуться назад туди, де служив разом з батьком. Не встиг татові сказати, як люблю його і яким він насправді для мене був. Сильним, мужнім, завжди давав мені поради, я завжди хотів рівнятися на нього», – розповідає Олег.

У селі Петриків, де Михайло проживав, вирішили вшанувати пам’ять загиблого, назвавши вулицю його ім’ям. З такою пропозицією Головне управління Нацполіції в Тернопільській області звернулося до Великоберезовицької громади. Депутати підтримали ініціативу. Символічно таке рішення прийняли напередодні Дня незалежності та Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Виважений, спокійний, надійний, завжди готовий підставити дружнє плече — саме таким залишиться назавжди Михайло Гудзь в пам’яті його побратимів, товаришів.