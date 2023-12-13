На автовокзалі пішохід потрапив під колеса автомобіля

На автовокзалі у Кременці водій автівки збив пішохода.

ДТП сталося 12 грудня близько 7 ранку. Водій автомобіля “Славута” здійснив наїзд на перехожого.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що чоловік переходив дорогу за межами пішохідного переходу. У результаті дорожньо-транспортної пригоди потерпілого з тілесними ушкодженнями забрала бригада швидкої. Проте чоловіка після надання меддопомоги відпустили за місцем проживання.

У кермувальника взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 ККУ.