Вісім летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 11 жовтня.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
- жінка79 р., м. Зборів;
- жінка 75 р., Тернопільський район;
- чоловік 72 р., м. Тернопіль;
- чоловік 61р., Чортківський район;
- жінка 58 р., м. Теребовля;
- жінка 69 р., Чортківський район;
- чоловік 63 р., Тернопільський район;
- жінка 58 р., Тернопільський район.
Загалом за добу зафіксовано 162 нових випадки коронавірусної хвороби. Одужало за цей час 276 осіб.
Нагадаємо, вчора COVID-19 забрав життя чотирьох мешканців області.
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