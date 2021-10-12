Вісім летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 11 жовтня.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:

  • жінка79 р., м. Зборів;
  • жінка 75 р., Тернопільський район;
  • чоловік 72 р., м. Тернопіль;
  • чоловік 61р., Чортківський район;
  • жінка 58 р., м. Теребовля;
  • жінка 69 р., Чортківський район;
  • чоловік 63 р., Тернопільський район;
  • жінка 58 р., Тернопільський район.

Загалом за добу зафіксовано 162 нових випадки коронавірусної хвороби. Одужало за цей час 276 осіб.

Нагадаємо, вчора COVID-19 забрав життя чотирьох мешканців області.