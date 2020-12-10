П’ятеро людей померли минулої доби на Тернопільщині внаслідок ускладнень від COVID-19.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Помер 71-річний житель села Кобзарівка Зборівського району, 68-річний мешканець села Мечищів Бережанського району, 69-річний тернополянин, 70-річна мешканка села Стриївка Збаразького району та 60-річна жінка із Козівки Тернопільського району.
Загалом за минулу добу в області виявлено 260 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 306 осіб.
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