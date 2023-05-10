“Ми не фермерське господарство”: тварин з тернопільського зоокутка виставили на продаж

З тернопільського зоокутка в парку “Сопільче” продають тваринок.

Як зазначив Файному місту директор КП “Об’єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя” Микола Ткач, є багато тварин, які народились в зоокутку та вже виросли, тому їм не вистачає місця для комфортного проживання.

Станом на 9 травня є понад 70 голів. Через збільшення кількості тварин виникла проблема браку території на зиму, адже наразі немає стільки приміщень. Крім того, улюбленців тернополян необхідно забезпечувати у повному обсязі їжею, а це стає дедалі проблематичнішим.

“Ми не фермерське господарство, а комунальне. Якщо тварин забагато, мусимо продавати”, – зазначив Микола Ткач.

Відтак на продаж виставили:

два віслюки – стартова ціна кожного 13788 грн;

дві кози – стартова ціна – 52,8 грн;

поні – зі стартовою ціною 9 тис грн;

поні – зі стартовою ціною 16086 грн.

Зоокуток продовжує працювати. Через продаж тварин робота куточку не зупиняється.