Вивозять тварин у поле і випускають на мороз: у Тернополі орудує подружжя живодерів

Інформацію про жорстоке поводження з тваринами перевіряють працівники Тернопільського районного відділу поліції.

У мережі інтернет поширюється новина про те, що в обласному центрі зароджуються “борці” із вуличними тваринами.

Одна із зоозахисниць міста оприлюднила інформацію про те, що подружжя із Золотогірської виловлює тварин, садить їх у клітки, вивозить за місто, ймовірно у поле чи ліс, та випускає вже там на мороз.

Даний факт поліцейські внесли до Журналу єдиного обліку про скоєні злочини та правопорушення. Встановлюються особи, причетні до даного правопорушення.