Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, у регіоні можливі грози та град. Температурні показники сягатимуть 34 градусів тепла.

Сильна спека охопила весь західний регіон. За прогнозами синоптиків, протягом тижня стовпчики термометрів перетнуть позначку 35 градусів тепла. Незначної прохолоди додадуть грози. Втім, опади тривалими не будуть. Місцями можливий град.

«23-го червня у більшості областей очікується протягом дня +30 +35 градусів. Західна Європа задихалась від спеки, наразі гарячі градуси пішли до нас. На Заході України є ймовірність локальних дощів з грозами. А загалом така спека протриває до кінця тижня, і вже аж в неділю стовпчики термометрів опустяться до +27 +29 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, спека на Тернопільщині протримається до кінця тижня. Розраховувати на невелику прохолоду можна буде під час опадів, а також вихідними, коли температурні показники відчутно знижуватимуться.