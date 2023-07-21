Може викликати рак та анафілактичний шок: мешканців Тернопільщини попередили про небезпечний напій

В Україну завезли небезпечний продукт, який може викликати рак та анафілактичний шок.

Про це повідомляє Woman24 з посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

У сиропі, який завезли в Україну, виявили занадто високий вміст барвника E 124 (Понсо 4 R). Продукт експортувався з Франції (виробник: GEORGES MONIN, France).

В управлінні повідомляють, що харчова добавка E 124 – барвник синтетичного походження, який має яскраво-червоний колір. За хімічним складом барвник E 124 — натрієва сіль: гранулят або порошок червоного кольору добре розчинний у воді.

У США, Фінляндії, Норвегії й деяких інших країнах барвник E 124 входить до списку заборонених речовин як канцероген, що може спровокувати розвиток онкологічних захворювань. Крім того, добавка є сильним алергеном і може викликати анафілактичний шок або приступ ядухи в астматиків і людей з неприйняттям аспірину.

Українців закликали у разі виявлення напою в обігу обов’язково звернутися до Держпродспоживслужби.