Злоякісна пухлина або рак яєчників можуть вражати епітеліальний покрив або фолікули. При несвоєчасному виявленні та зростанні патологічний процес розповсюджується на матку, інші органи репродуктивної та сечовивідної систем. Тому важливо своєчасно провести діагностику та призначити лікування, допоки не почали розвиватись метастази.

Немає очевидних причин, які призводять до 100% розвитку онкології яєчників. Однак слід звернути уваги на наступні фактори ризику:

вік жінки – частіше захворювання діагностується у період клімаксу й постменопаузи;

гормональний фон – може відбуватись злоякісне переродження тканин яєчника на фоні гормональної перебудови організму;

спадкова передача – є вірогідність передачі захворювання від матері;

перенесення важких пологів або велика кількість вагітностей;

розвиток хронічних запальних захворювань сечостатевої системи.

Також небезпеку становлять різні доброякісні утворення статевих органів

– кісти, міоми та інші, які не були вчасно вилікувані та почали злоякісне переродження.

Симптоматичні прояви онкології

На ранніх стадіях розвитку онкологія яєчників може не проявляти себе видимими симптомами. Однак з плином часу спостерігаються різноманітні порушення роботи сечостатевої, репродуктивної, травної систем. Зокрема можна виділити розлади функціонування ШКТ, больові відчуття у нижній частині живота, порушення менструального циклу, рясні менструації, біль при інтимній близькості тощо.

Проблемою стає той факт, що виражені інтенсивні симптоми спостерігаються лише при великих розмірах пухлини. Тому кожній жінці, незалежно від віку та спадкової схильності, потрібно проходити регулярні гінекологічні огляди, інструментальну діагностику. Це допоможе уникнути суттєвих наслідків для здоров’я.

Лікувальний процес при раку яєчників

Після діагностики підбирається оптимальний варіант лікування залежно від розмірів патології, розташування та стадії розвитку. Найефективніше провести лапароскопічне видалення ураженого яєчника. Якщо пацієнтка знаходиться у дітородному віці та бажає в майбутньому народити дитину, намагаються зберегти один яєчник, в інших випадках для уникнення рецидиву видаляють обидва яєчники.

Якщо пухлина досягла занадто великих розмірів та є неоперабельною, її спочатку потрібно зменшити. Для цього застосовується хіміотерапія з введенням встановленої дози медикаментозного препарату. Разом з тим може використовуватись гормональна терапія для нормалізації рівня жіночих статевих гормонів. При своєчасному зверненні до лікаря та адекватному лікуванні можна позбавитись від онкологічного процесу без ризику рецидиву.

Джерело: сайт bilyak.com.ua