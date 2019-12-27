Напередодні можливого визнання Православної Церкви України церквою Кіпру керівництво УПЦ МП 22 грудня відрядило делегацію з Тернопільської єпархії у складі митрополита Тернопільського і Кременецького Сергія та кількох попів випрошувати гарантій прихильності до Московського Патріархату у Предстоятеля Кіпрської православної Церкви архієпископа Хризостома.

Про це повідомляє сайт Тернопільської єпархії УПЦ МП.

Ще не встигли делегати Московського патріархату повернутися в Україну, як рупори УПЦ МП вже розповідали всьому світу про нечувані успіхи від поїздки. Мовляв, Предстоятель Кіпрської православної церкви розповів, що добре знайомий з тим, що насправді відбувається в Україні, і взяв на себе ініціативу переконати предстоятелів інших Помісних Церков і самого Вселенського патріарха у помилковості визнання ПЦУ та Епіфанія. На переконання священиків Московського Патріархату, архієпископ Хризостом підтримує УПЦ МП та сподівається на те, що у скорому часі церковне питання в Україні перестане бути предметом політичного впливу. Принаймні, саме такі слова приписують главі Кіпрської Церкви офіційні сайти УПЦ МП.

Втім, у самій Церкві Кіпру лише скромно згадали про візит делегації УПЦ МП з Тернопілля, зауваживши про присутність митрополита Тернопільського і Кременецького Сергія на одному із богослужінь. Тим паче, що зовсім недавно особисто архієпископ Хризостом в офіційному інтерв’ю говорив абсолютно протилежне, звинувачуючи Патріарха РПЦ Кіріла у спробі зробити розкол: «… Він хоче бути першим. Я сказав йому, що ви ніколи не будете першим. За останні 17 століть Константинопольський патріарх був визначений як перший серед усіх східних православних Предстоятелів. Зупиніться нарешті! Ми не можемо закривати очі. Ви повинні це зрозуміти. Але егоїзм не дає йому бачити чітко».

Церкві просто не личить поширювати неправду і вводити в оману, вже не говорячи про гріховність таких дій. Однак, для Московського патріархату це вже “добра” традиція. Напрошуються крилаті вислови з відомого фільму… Кожного року, під новий рік, Онуфрій з Сергієм запускають фейки чи то про успіхи поїздки делегації УПЦ МП у Константинополь як у 2018 році чи про цілковиту підтримку з боку Вселенського патріарха, чи про власні дипломатичні перемоги на Кіпрі як у році 2019-му. У першому із згаданих випадків все закінчилося Томосом про автокефалію для ПЦУ, тож з легкої руки делегатів від УПЦ МП очікуємо швидке визнання ПЦУ Православною церквою Кіпру у 2020 році.