Троє мешканців Тернопільщини постраждали від переохолодження.

Як повідомляють у ДСНС, 19 січня у Монастириську міську лікарню з діагнозом “Загальне переохолодження організму” госпіталізовано жителя села Велеснів Монастириської територіальної громади. Потерпілого виявлено місцевим населенням на вулиці даного села.

О 15:39 у Монастириську міську лікарню з діагнозом “Загальне переохолодження організму” госпіталізовано жительку села Лядське. Потерпілу виявили місцеві мешканці у власному житловому будинку.

20 січня о 18:00 у “Чортківську опорну лікарню” з діагнозом “Загальне переохолодження організму, стан середньої важкості” госпіталізовано жителя райцентру. Його виявили на території власного домогосподарства.