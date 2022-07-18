Якою повинна бути держава, яка протистоїть жорстокій ворожій навалі й змушена наразі переважно відбиватися?

Як на мій, можливо, дещо дилетантський погляд, вона передусім повинна бути монолітною. Тобто, всі її інститути, а також суспільство і його члени повинні діяти не як їм заманеться чи як видасться в даний момент доцільним (а то й ще гірше – більш вигідним), а злагоджено, скоординовано, свідомо підкоряючись єдиній волі (якій, безумовно, довіряєш) – таким чином, щоб зусилля не розпорошувалися. Більше того – не були спрямовані в протилежні боки, а слугували одній життєво важливій меті – перемозі над ворогом, який поки що, на жаль, не подає явних ознак втоми від війни чи пересичення нею.

Чи є звільнення на п’ятому місяці кривавої війни керівників двох надзвичайно важливих силових структур свідченням отої самої конче потрібної монолітності? Сумнівно. Воно, передусім, сигналізує про те, що увесь вказаний період ними й очолюваними ними відомствами щось робилося не так. Настільки не так, що виникла нагальна потреба подякувати (можливо) цим діячам за плідну працю і попросити звільнити насиджені місця. Як стало відомо, Президент Володимир Зеленський відсторонив від посад Генпрокурора Ірину Венедіктову і главу СБУ Івана Баканова. Повідомляється також, що пані Генеральну прокурорку відсторонили через напружені стосунки з Офісом Президента. Зокрема, невдоволення команди Зеленського викликали її медійна активність та рішення у пришвидшеному режимі передавати до суду справи проти російських військових полонених. Це, за словами людей, які ведуть переговори з росіянами, могло загрожувати судами над українськими полоненими в Росії і зупинкою обмінів.

Усунення (зловісне й багатозначне слово…) з посади шефа СБУ Баканова відбулося начебто не через чиюсь злу волю чи примху, а, як зазначається” “відповідно до статті 47 дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого законом України від 24 березня 1999 року № 551–XIV”. Важкувата, скажу вам, ота 47-ма стаття – маючи її “на шиї”, цілком можна розраховувати не лише на звільнення з посади з виплатою вихідної допомоги, а й на щось значно неприємніше, адже вона передбачає усунення військовослужбовця від виконання службових обов’язків за “невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків”.

На додачу до повідомленого, Президент В.Зеленський з належним смутком в очах і голосі поінформував громадськість, що на окупованих територіях число представників Генпрокуратури та СБУ, які перейшли на сторону противника, вимірюється не зовсім скромними цифрами, що теж послугувало важливим фактором, який змусив його вдатися до службового “перетряхіванія”. Загалом, зовсім не нова тема – це ж саме спостерігалося і в 2014 р. в Криму й на окупованих територіях Донбасу. А якщо трохи набридла неприємна і “суха” офіційна статистика – відкрийте роман Василя Шкляра “Чорний ворон”. Там, здається, зрада на зраді сидить і зрадою поганяє… І якщо я вже подався у белетристику, то хотілося б згадати улюблене чтиво дитинства – “Острів скарбів” Стівенсона, а в ньому – нарікання сквайра Трелоні на самого себе через те, що необачно найняв на свій корабель цілу зграю розбійників-піратів.

Не знаю, чи виникають подібні асоціації в Президента Зеленського, але ж… і Венедиктова, і, тим більше, Баканов – це начебто його власні креатури. Він благословив їх на далеко не другорядні посади в державі, а тепер ось, в розпал доленосної війни з лютим супостатом, звільняє, та ще й з далеко н почесними формулюваннями. До того ж – призначає в.о Генпрокурора особу, якій вже щосили “перемивають кістки” на сайтах через далеко не бездоганний бекграунд. Чи розуміє він, що це неминуче ставить під сумнів його кадрову компетентність?

І що цей хробак сумніву не дуже доречний і своєчасний в умовах, коли держава повинна, як ніколи, нагадувати моноліт, а не крихкий вапняк…