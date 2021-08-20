87 нових випадків COVID-19 зареєстрували протягом доби на Тернопільщині.

За інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб, у краї різко побільшало інфікованих. Епідеміологи пов’язують це із поширенням штаму Дельта. Як зазначала головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, найчастіше цей штам вражає молодих соціально активних людей. Вже зареєстровані летальні випадки серед інфікованих Дельтою.

«Потрібно нарощувати темпи імунізації від COVID-19, кількість тестувань на COVID-19, продовжувати активну вакцинацію населення. Ми повинні активно працювати в цьому напрямку наступні тижні для того, щоб скоординувати роботу протидії коронавірусу, зокрема штаму «Дельта» та підготувати медичну систему до потенційного зростання захворюваності. Адже можемо зіштовхнутися з абсолютно іншою ситуацією зі COVID-захворюваністю за кілька тижнів. А вакцинація це єдиний спосіб максимально вберегти себе та своїх близьких від ускладнень, які може спровокувати вірус», – каже Оксана Чайчук.

Штам Дельта переважно виявляють у людей, які повернулися із-за кордону. Епідеміологи переконані, що він зараз домінує у нашому регіоні.