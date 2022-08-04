Чортків’янину Максиму Гордієнку та його побратимам із військової частини А7039, котрі зараз на передовій протистоять оркам, терміново необхідний автомобіль та тепловізор. Загальна вартість потреб – 5700$.
Про це повідомляють на офіційній сторінці Чортківської міської ради у Фейсбуці.
Максим протягом останніх років проживав у Сєвєродонецьку, внаслідок бойових дій втратив дім та все, що нажив своєю працею. У 2016 році вступив у лави Збройних Сил України, і з того часу бореться за нас із вами, за всю Україну.
Реквізити для допомоги:
Приват Банк: 4149609015319140 Ланько Ю.В.
PayPal: yralanko@gmail.com
Також можна приносити готівку в оперативний штаб Чортківської міської ради.
До слова, зібрано уже 94 271 грн.