Мочать орків на передовій: чортків’янину та його побратимам потрібен автомобіль і тепловізор

Чортків’янину Максиму Гордієнку та його побратимам із військової частини А7039, котрі зараз на передовій протистоять оркам, терміново необхідний автомобіль та тепловізор. Загальна вартість потреб – 5700$.

Про це повідомляють на офіційній сторінці Чортківської міської ради у Фейсбуці.

Максим протягом останніх років проживав у Сєвєродонецьку, внаслідок бойових дій втратив дім та все, що нажив своєю працею. У 2016 році вступив у лави Збройних Сил України, і з того часу бореться за нас із вами, за всю Україну.

Реквізити для допомоги:

Приват Банк: 4149609015319140 Ланько Ю.В.

PayPal: yralanko@gmail.com

Також можна приносити готівку в оперативний штаб Чортківської міської ради.

До слова, зібрано уже 94 271 грн.