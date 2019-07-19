Українські випускники все частіше обирають для навчання закордонні вищі навчальні заклади. Чимало з них їдуть вчитися, зокрема, у сусідню Польщу.

Чому молоді українці обирають такий варіант, а не вчаться в рідній державі, журналісти поцікавилися у міністра освіти і науки України Лілії Гриневич, яка нещодавно перебувала з робочим візитом на Тернопільщині.

– Сьогодні проблемою для України взагалі є відтік людей з країни, – каже Лілія Гриневич. – Коли люди їдуть вчитися закордон, то важливими є два аспекти: щоб вони повернулися додому, і щоб отримали якісну освіту. Насправді, фонд «Седос» провів опитування українців, які навчаються у Польщі, чому вони приїхали навчатися до Польщі. Один із варіантів відповіді був: «Тому що в Польщі краща освіта, ніж в Україні». Цей варіант відповіді набрав дуже маленький відсоток. В основному причина полягала в тому, що в Польщі вищий рівень життя, і вони хочуть потім знайти там роботу. Ми розуміємо, що наших студентів в Польщу кличе не краща освіта, а в першу чергу можливість жити за вищими стандартами. Тому хочу застерегти наших абітурієнтів, які їдуть вчитися до Польщі чи в інші країни. Перед тим, як туди їхати попросіть, щоб вам показали ліцензію, запитайте чи ця освітня програма акредитована в Польщі. Тому що ми стикаємось вже з ситуаціями коли привозять дипломи, які ми не можемо визнати в Україні, і які не визнають в самій Польщі. Особливо цим «грішать» приватні польські вищі навчальні заклади. Коли студент приїжджає у такий заклад і починає вчитися, то розуміє що там, практично, немає навчально процесу, але головне – заплатити гроші.

Водночас, міністр освіти зазначила, що вона не проти навчання закордоном. І зараз в українських вузах пропонують альтернативний варіант: їхні студенти можуть виїхати на навчання закордон на певний період.

– Сьогодні в Україні ми маємо університети різної якості: і кращі, і гірші, – додає Лілія Гриневич. – Зупинити відтік наших студентів ми можемо покращенням економічної ситуації в державі та побудовою суспільства, де суди будуть приймати правочинні рішення. За рахунок цього можуть збільшуватися інвестиції і покращуватися якість економіки. Моя позиція, як міністра, яку я можу чітко заявити: «Це добре, коли студенти мають можливість хоч трохи повчитися закордоном». Тому ми сприяємо університетам, щоб вони відкривали програми подвійних дипломів. У такому випадку студент не виїжджає на весь цикл навчання, а тільки на певний його період. Є така європейська програма Еразмус+ і для України ми зараз отримали окреме вікно у ній. Це програма академічних обмінів між студентами та викладачами. Ти їдеш на стажування або навчання на півроку. Коли ти повчився закордоном, то розширюються горизонти. Тому я не проти навчання за кордоном, я за те, щоб ми там отримували якісну освіту, і щоб поверталися потім розбудовувати Україну.

Ольга Трач