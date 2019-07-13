Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич відвідала Тернопільську область з робочим візитом 13 липня.

Вона побувала у Чортківському вищому професійному училищі та Чортківському гуманітарно-педагогічному коледжі, де відбулася зустріч з освітянами та представниками влади різних рівнів.

– У мене була зустрів в Чортківському коледжі з вчителів початкової школи і представниками обласної та місцевих адміністрації з приводу забезпечення нової української школи, – розповіла Лілія Гриневич під час зустрічі із журналістами у Тернополі. – Минулого року ми освітню субвенцію передали в область а вона спрямувала кошти місцевим громадам на нову українську школу. Результат був різний у різних громадах. Були навіть такі, які примудрилися не використати субвенцію на нову українську школу. Держава знайшла гроші, віддала їм, а вони не використали їх, тому, що не вміли провести тендери, не вміли розпорядитися тими грошима. Дуже просто казати: «Грошей немає». А тут гроші є, але треба ще правильно використати їх. Це, вважаю, просто недбальство, коли є гроші, а діти цього не відчувають. Тому мені було цікаво, яким чином Тернопільщина буде цього року освоювати освітню субвенцію. Обласна адміністрація взяла на себе закупівлі і мені приємно відзначити, що вони організували закупівлю, наприклад, меблів, що навіть малокомплектні школи, а таких у Тернопільській області дуже багато, де є класи по 5, 11 учнів теж отримають нове обладнання і нові меблі. Це дуже добре.

Поділилася міністр і враженнями від перебування у Чортківському професійному училищі.

– У професійно-технічному закладі добре видно поєднання зусиль, те, як ми змінюємо професійну освіту з різних рівнів, – відзначила Лілія Гриневич. – Є державна програма навчально-практичних центрів і якраз такий центр є у Чортківськоу училищі. У Постанові Кабміну вказано, що залишки освітньої субвенції професійно-технічної освіти можуть інвестуватися у базу професійно-технічної освіти. Вони за рахунок цього зробили ремонти і зробили ще одну майстерню. Цього року ТОДА дала на дах гроші, який протікав десятиріччями і вони зробили чудовий шатровий дах. Ми бачимо перетворення таких закладів. Це досить великий заклад в області, там вчиться понад 500 дітей, і багато різних спеціальностей, які гостро затребувані. Це склало позитивне враження. Та ми прекрасно розуміємо, що заклади є різні, і за три роки неможливо охопити всю систему освіти. Тому ми йдемо таким широким фронтом, починаючи з початкової школи і паралельно виділяємо кошти, для закладів різних рівнів освіти.

У Тернополі, після прес-конференції, Міністр освіти і науки також відвідала Тернопільський національний педагогічний університет.

Ольга Трач

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