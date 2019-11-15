У Тернополі виявили так звану майнінгову ферму. Її облаштували у приміщеннях “Укрзалізниці”.

Про це у соцмережі повідомив глава держпідприємства Євген Кравцов, оприлюднивши відповідні фото та відео.

“Тут кмітливі тернопільські хлопці вирішили стати на шлях «діджиталізаціі» Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia.

Організували майнінгову ферму криптовалюти у одному з наших приміщень. Свою сучасну техніку підключили, звісно, до електромережі УЗ. Зекономили собі більше 1 млн грн 😏

Подивився: орієнтовна вартість 1 біткоїна – понад 208 тис. грн. А генерували їх понад 100 одиниць обладнання. Не врахували одного – Закон України забороняє обіг та випуск криптовалюти на території країни, а ще Закон забороняє красти”, – написав Кравцов.

Він також додав, що за цим фактом розпочато кримінальне провадження.