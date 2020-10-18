Нічні заморозки можливі цими днями на Тернопільщині. Також залишатимуться невисокими і денні температурні показники.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, початок тижня в області буде прохолодним. Середньодобова температура повітря опускатиметься нижче восьми градусів тепла.

Ускладнюватимуть метеорологічну ситуацію на Тернопільщині тумани, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Зокрема, вони погіршуватимуть видимість на автошляхах.

“Понеділок опиниться переважно під впливом антициклону, тобто суттєві опади не очікуються. Вітер буде з північного заходу. Температура повітря вже нагадує про те, що осінь – не останній прохолодний цьогорічний сезон, температура знижується. Завтра максимально в Україні передбачається +9 +13 градусів. У нічні години ймовірні подекуди заморозки, особлива там, де будуть прояснення, безхмарна погода. Не забувайте, що тумани можуть провокувати ДТП, видимість у туманах погіршується та й вологи на дорогах вони додають. Можна буде погрітися у четвер-п’ятницю, потепліє до +16 градусів. А поки що – одягайтеся відповідно”.

Отже, погода наступного тижня у краї буде переважно прохолодною. Втім, у третій декаді місяця обіцяють потепління.