На Тернопільщині більшає хворих на ГРВІ. Негативна тенденція простежується від минулого тижня, повідомляють в обласному лабораторному центрі.

Сприяють поширенню вірусів нестабільні погодні умови.

За прогнозами Центру здоров’я МОЗ, в епідемічному сезоні 2019 – 2020 на ГРВІ і грип може захворіти понад 6 мільйонів українців. Особливу небезпеку становить поширення вірусів грипу.

«Грип – високо заразне небезпечне захворювання, що може призвести до летальних наслідків без належного лікування. Серед ознак цього захворювання – ломота у м’язах та суглобах, біль у горлі, головний біль, кашель, дискомфорт в очах (почервоніння, сльозотеча, світлобоязнь). Температура тіла може підвищуватися понад 38 градусів. Під час грипу людина відчуває задишку, нестачу повітря. Передається вірус грипу повітряно-крапельним шляхом, переноситься повітрям від людини до людини під час розмови, кашлю, чхання. З ознаками цього захворювання необхідно відразу звертатися до свого сімейного лікаря».

Захистить від грипу щеплення, – запевняє лікар-епідеміолог Марія Павельєва. Упродовж цього епідемічного сезону в області від грипу вакцинувалося декілька сотень осіб. Щеплення проводиться за бажанням пацієнта у сімейного лікаря. Вакцина вартує близько 300 гривень.

Софія Романська