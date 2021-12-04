На Тернопільщині може виникнути спалах дифтерії. Пов’язано це із низьким рівнем вакцинації проти цієї недуги. Відтак жителів краю просять перевірити календар щеплення.

За інформацією МОЗ, у 2020 році кожен другий дорослий не зробив необхідного щеплення від дифтерії. У 2021 році станом на 1 листопада від дифтерії вакцинувалися лише 37,9% дорослих. Як зазначив медичний директор Тернопільської міської дитячої лікарні Володимир Кучма, відповідно до Національного календаря, щеплення від цієї хвороби роблять у 2, 4, 6, 18 місяців, у 6 і 16 років.

«Вакцинуватися треба не лише дітям, а й дорослим — раз на 10 років: у 26, 36, 46 і далі. Це допоможе імунній системі мати надійний захист. Під час останньої епідемії дифтерії в Україні з 1991-го до 1998-го року, спричиненої низьким охопленням дітей вакцинацією та відсутністю ревакцинації дорослих, на дифтерію захворіли близько 20 тисяч людей. Щоб захиститися, треба перевірити свій вакцинальний статус, а також — вакцинальний статус дітей, у разі потреби вакцинуватися».

Додамо, дифтерія — це гостре інфекційне захворювання, що передається переважно повітряно-крапельним шляхом. Заразитися також можна і через предмети побуту. Коли дифтерійна бактерія потрапляє в дихальну систему людини, вона виробляє токсин, який блокує синтез білка в клітинах, у результаті виникають тяжкі функціональні та структурні зміни, інколи несумісні з життям. Інфекція проявляється сильним отруєнням організму й утворенням характерних плівок переважно на слизових оболонках верхніх дихальних шляхів, ураженням нервової та серцево-судинної систем.