Атмосферні фронти йдуть на Тернопільщину. Вони сприятимуть у регіоні дощовій погоді. Місцями пройдуть грози, також дошкулятиме поривчастий вітер.

Цими днями складна синоптична ситуація охопить весь західний регіон. Окрім опадів і сильного вітру, у краї дещо знизиться температура повітря. Однак похолодання тривалим не буде. Вкінці тижня повернеться тепло разом із сильними дощами.

“Вітер буде поривчастим, колючим, переважно північно-східним. Знову похолоднішає. Найближчої ночі: +7 +11 градусів, вдень у західних областях буде тепліше: +15+21 градусів. Дощ ймовірний, але місцями та незначний. Друга половина тижня поверне в Україну тепло, проте не без дощів”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, наприкінці тижня тепло на Тернопільщину повернеться. Стовпчики термометрів перевищуватимуть двадцятиградусну позначку. Втім, не обійдеться без дощів, місцями пройдуть сильні грози. За словами синоптиків, цьогорічний травень баде багатим на дощі. Відтак жителям краю радять не забувати парасолі.